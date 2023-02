“Um dos marcos da nossa gestão”, diz prefeita sobre projeto para construir casas em Tibau

Inicialmente serão construídas cinquenta casas e depois serão erguidas outras de acordo com a demanda que for surgindo. A Prefeita Lidiane Marques enviou o projeto de lei à Câmara Municipal neste dia 1 de fevereiro de 2022 e acredita que será um dos marcos de sua gestão no município de Tibau, que tem cerca de 5 mil habitantes e fica distante 40 km de Mossoró

A Prefeita do Município de Tibau, Lidiane Marques, enviou à Câmara Municipal de Vereadores, na manhã desta quarta-feira (01), o projeto de Lei que cria o programa habitacional “Habita Tibau”, através do qual quer construir, inicialmente, 50 casas.

Através desta iniciativa, considerada inédita no município de Tibau, a Prefeitura pretende garantir moradias dignas para as famílias que não tem residência. O município de Tibau tem menos de 30 anos de criação e cerca de 5 mil habitantes. Está distante 40 km de Mossoró.

A prefeita Lidiane Marques destaca que, inicialmente, o projeto prevê a construção de 50 casas, porém, ela ressalta que o trabalho continua com a construção de mais casas ao longo do ano, na medida em que for surgindo a necessidade para atender outros moradores do município.

Lidiane Marques destaca que se trata de uma alegria, uma realização pessoal, enviar o projeto lei à Câmara Municipal, na certeza que o “Habita Tibau" vai guiar o município no rumo certo em termos de progress. “Faremos desse programa um dos marcos da nossa gestão”.