Prefeito de Apodi dialoga com sindicato sobre os reajustes salariais de servidores do município

Prefeito de Apodi dialoga com sindicato sobre o reajustes salariais de servidores do município. O Prefeito Alan Silveira se reuniu, nesta quarta-feira (1º), com o com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apodi (SINTRAPMA), Professor Veira. Na pauta, dialogar propostas para o reajuste salarial de 14,95% para os educadores, referente ao Piso Nacional do Magistério, e mais de 20% referente a perdas salariais de gestões anteriores(2013 a 2016). Também está na pauta a atualização do piso dos agentes comunitários de Saúde e Endemias, atualização das gratificações dos gestores e vices das escolas, e reajuste para os demais servidores. A proposta será encaminhada pelo executivo para apreciação dos servidores na assembleia.

O Prefeito Alan Silveira se reuniu, nesta quarta-feira (1º), com o com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apodi (SINTRAPMA).

Na pauta, dialogar proposta para implantação de reajustes nacionais dos pisos de algumas categorias, como professores e agentes de controle de endemias, além do reajuste anual dos salários dos demais servidores.

Acompanharam a reunião os secretários Luciano, Ariana, Juniano, Elmo e Sabino, a gerente Flávia, o técnico Genilson e os vereadores Railton, Adailton, Ednarte, Charton e Laete.

"Mais uma vez nossa gestão dialoga com o SINTRAPMA. Levamos as propostas de reajuste salarial de 14,95% para o magistério referente ao Piso Nacional do Magistério e mais de 20% referente a perdas salariais de gestões anteriores(2013 a 2016), extinguindo o abono salarial para os professores a partir da carreira PM2 (Nível Superior) com isso, somando mais 35% de reajuste real no salário base”, disse o prefeito.

“Também a atualização do piso dos agentes comunitários de Saúde e Endemias, atualização das gratificações dos gestores e vices das escolas, e 5,79% de reajuste para os demais servidores, além da implantação de letras e títulos, seguindo a programação discutida com o sindicato. Também foi proposto a criação de uma mesa de negociação permanente”, completou.

A proposta será encaminhada pelo executivo para apreciação dos servidores na assembleia. Se aprovada, o projeto será encaminhado para a Câmara dos Vereadores.

“Seguimos dialogando e valorizando os nossos servidores, essa é a gestão que mais valorizou o servidor público municipal", concluiu o prefeito Alan Silveira.