Sesap amplia para 10 o número de leitos de UTI Neonatal disponíveis no RN

Em busca de ampliar e garantir mais qualidade à assistência aos recém-nascidos que necessitam de UTI, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) deu início, nesta terça-feira (31), à transferência do serviço que funciona no Hospital Central Coronel Pedro Germano (Hospital da Polícia Militar) para o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, ambos em Natal.



Os seis leitos atualmente existentes na UTI Neonatal (Utin) do Hospital da Polícia Militar serão transferidos para a UTIN do Hospital Maria Alice Fernandes, que também ganhará 4 novos leitos, totalizando, assim, 10 leitos disponíveis à população.

Na última segunda-feira (31), foi realizada a transferência do primeiro bebê.



De acordo com a Sesap, esse processo será conduzido de forma gradativa, com total segurança e responsabilidade, contando, inclusive, com o acompanhamento da Justiça Federal e órgãos de controle como o Ministério Público.