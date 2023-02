Prefeito de Apodi presta contas de 2022 na abertura dos trabalhos do legislativo 2023. Alan Silveira lembrou dos investimentos em abastecimento na zona rural, com a perfusão de vários poços, assim como a restauração dos acessos às comunidades, que são mais de 200 em Apodi. Nesta quarta-feira, 1, acompanhado com vereadores, visitou as obras da Escola 12 de Outubro.

O prefeito Alan Silveira, de Apodi, abriu os trabalhos do Legislativo, em 2023, prestando contas das ações do Poder Executivo em 2022 e revelando quais são as projeções para 2023.

A Leitura Anual do Poder Executivo, marca o início dos trabalhos legislativos. Para este ano, o prefeito Alan Silveira enalteceu a parceria com os vereadores para investimentos em Apodi.

Lembrou dos investimentos em abastecimento na zona rural, com a perfusão de vários poços, assim como a restauração dos acessos as comunidades, que são mais de 200 em Apodi. Nesta quarta-feira, 1, acompanhado com vereadores, visitou as obras da Escola 12 de Outubro.

O prefeito também destacou investimentos feitos em Educação, com destaque para a conclusão e a entrega da Escola do Campo, comunidade de São Lourenço. Só nesta escola, foram abertas mais de 300 novas vagas para os jovens da região do Vale do Apodi.

Ainda no Vale do Apodi, o destaque ficou por conta da construção da ponte de acesso a região. Um investimento de mais ou menos 1,5 milhão, conquistados através de emendas dos deputados federais Walter Alves, Rafael Mota e recursos próprios do município.

O prefeito Alan Silveira também destacou os investimentos em saúde, em mobilidade urbana e em outros setores sociais.

Para 2023, o prefeito começa assegurando a realização do maior carnaval de rua do Rio Grande do Norte, o que atrai muitos recursos para o município. No caso, a festa já começou com a realização do campeonato dos blocos, escolha de rei e rainha. Os festejos no município começam no dia 17 e vão até a quarta-feira de cinzas.

Sobre investimentos em infraestrutura, o prefeito Alan Silveira assegurou que vão continuar e pediu que a parceria com o Poder Legislativo continuasse.

A Sessão ocorreu às 8h desta quinta-feira, na sede da Câmara Municipal, com a presença de todos os vereadores do município.