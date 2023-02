Prefeitura de Grossos inicia obra do novo pórtico na entrada da cidade. A reestruturação do portal de acesso ao município receberá um investimento de R$ 81.964 sendo este montante oriundo de recursos próprios e de emenda destinada pela deputada estadual Isolda Dantas (PT). A prefeita Cinthia Sonale ressaltou a conexão da reforma com o potencial turístico de Grossos. “Nossa vocação para o turismo se impõe, daí ser necessário modificar para melhor a entrada da cidade, tornando-a mais um cartão postal da nossa terra”, disse a prefeita