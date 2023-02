“A Petrobras fica no Rio Grande do Norte!”, comemora a governadora Fátima Bezerra . A confirmação de que a empresa estatal não vai mais deixar o estado foi dada pelo presidente, Jean Paul Prates, durante reunião realizada na sede da Petrobras, em Natal, nesta sexta-feira (3). Ainda segundo Fátima, o novo presidente também anunciou a criação de uma nova diretoria voltada para energias renováveis, sediada no RN, e deixou claro que estão suspensas as transferências sem diálogo de servidores.

Nesta sexta-feira (3) a governadora Fátima Bezerra esteve reunida com o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O encontro aconteceu na sede da empresa, em Natal.

Na ocasião, Fátima afirmou que houve a confirmação por parte do presidente de que a empresa estatal não vai mais deixar o Rio Grande do Norte, conforme vinha sendo anunciado ao longo de 2022.

“E com alegria, recebemos em primeira mão a notícia de que a Petrobras permanece no RN”, disse.

O novo presidente também anunciou a criação de uma nova diretoria voltada para energias renováveis, que será sediada no estado do Rio Grande do Norte, e deixou claro que estão suspensas as transferências sem diálogo de servidores.

“A Petrobras, além da exploração do pré-sal, do petróleo, do gás, vai se voltar agora para o campo das energias renováveis, considerando todo o desafio hoje, no mundo contemporâneo, que é a questão da transição energética. Então o presidente da Petrobras acaba de anunciar que a Petrobras não só vai se voltar para essa área, criando uma diretoria específica, mas que essa diretoria ficará sediada aqui no Rio Grande do Norte. Isso é uma conquista extraordinária para o povo do Rio Grande do Norte”, celebrou a governadora.