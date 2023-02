Como se livrar da coceira na nuca: 4 Dicas

Às vezes bate o desespero quando a pele não para de coçar por nada, não é? Logo vem a dúvida de como se livrar da coceira na nuca de uma vez. Alguma coisa que ao menos acalme a irritação na pele.

Porém, antes de mais nada, é bom refletir: “O que será que gera esse incômodo na pele?”.

Pois existem vários fatores que podem causar problemas na pele. Até mesmo na região do couro cabeludo. Um dos casos é a foliculite queloidiana, um tipo de inflamação de pelos encravados na nuca. O que explica a cabeça coçando e cabelo caindo, viu?

A doença faz a pele coçar, cria erupções duras e que são difíceis de esconder. Sem falar que não deixa crescer novos fios de cabelo no local. O problema pode ser pior do que parece.

Então, antes de definir o que fazer para parar de coçar, avalie os sinais que o corpo dá. Veja algumas dicas essenciais!

O que pode causar alergia na nuca?

É comum associar uma coceira que não cessa a algum tipo de alergia na pele, é verdade. Mas nem toda reação do corpo é de fato uma alergia. Há doenças mais sérias que exigem tratamento mais específico, e que nem sempre trazem a cura.

Vale a pena saber o que pode ser a coceira no corpo sem nada aparente. Ou aquela que contém sinais na derme.

Confira o que pode ser:

Caspa (Dermatite Seborreica)

A caspa surge na cabeça por conta da alta produção de sebo na área. E, além dos “flocos brancos”, ela traz também um formigamento intenso. A pele descama, fica oleosa e, se não for tratada, tende a piorar.

Psoríase

Um dos males na pele que gera manchas brancas, ou vermelhas, e cria cascas secas. Ela pode ser genética ou crônica, e também faz a pele coçar.

Foliculite Queloidiana

É uma infecção de pelos encravados que além de surgir em outros locais aparece com mais frequência na parte de trás da cabeça. Na nuca. Uma disfunção que provoca bolinhas vermelhas, e em alguns casos com pus. Caso não tratada, endurece e deixa cicatriz.

Alergia

A coceira na nuca pode ocorrer por causa de uma reação alérgica a produtos ou alimentos. E, se ela acometer a nuca, tende a ser por uso de xampu, cremes ou corte de cabelo.

Piolhos

Não é só em criança que os piolhos habitam, não, viu? Adultos também estão propensos a ação dos piolhos. E quando isso acontece, a coceira na pele é certa!

Crise de nervos

O estado mental também é responsável pelas reações que o corpo dá. Em casos de estresse, abalo emocional e crise de nervos, a derme fica irritada, com acne e coça bastante.

4 Dicas de como se livrar da coceira na nuca

Tomar banho com água morna

Por mais que seja agradável tomar banho quente, não é uma boa escolha, sabia? A água quente irrita a pele, quebra o pH natural da camada e gera alergias. Logo se nota uma intensa coceira que custa a passar.

Uma das dicas de como se livrar da coceira na nuca é tomar banho com água morna. E lavar a cabeça com xampu mais suave.

Usar xampu anticaspas

Se além de coçar, existem cascas brancas que saem do couro cabeludo, a melhor solução é usar o produto certo. Usar xampu anticaspas vai ajudar a eliminar o sebo, manter a pele saudável e acabar de vez com a coceira na nuca.

No entanto, antes de investir no xampu, é bom conversar com um dermatologista de confiança. A fim de evitar ativos mais agressivos que possam ferir a pele.

Investir em pomadas e cremes

“Não sei o que fazer, porque minha nuca coça tanto e já tentei de tudo.” É uma reclamação comum que se ouve nos balcões de farmácias. Mas, o que vai resolver pode estar lá mesmo, do outro lado do balcão.

Há várias opções de pomadas e cremes para cuidar da pele. Ativos que vencem o formigamento. Como a pomada para foliculite, a pomada de acnes, o xampu para piolhos etc.

Por outro lado, para dar certo, se deve saber o que é o melhor para o tipo de problema. Com isso, dá para investir em pomadas e cremes que vão mesmo aliviar a coceira.

Ir ao médico

Lesões mais sérias e doenças de pele que não se curam exigem uma cautela maior, viu? Ir ao médico a fim de que ele examine os sintomas é fundamental.

O dermatologista é quem vai iniciar o tratamento ideal com antibióticos, anti-histamínicos e cremes úteis. Isto é, de acordo com o seu diagnóstico. Por isso, tome muito cuidado com o que vai usar se a pele estiver com feridas. Vá ao médico o quanto antes.

Agora que você já viu como se livrar da coceira na nuca, faça o seu melhor. Cuide de você com as dicas do site: https://www.tendskinbrasil.com.br/.

Por Priscila de Almeida