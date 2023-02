Lawrence Amorim é escolhido presidente do Conselho Político da Fecam. A eleição aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), em Natal. Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, Wolney França (PSC), foi eleito à presidência da Federação das Câmara Municipais do RN, em chapa única. O Conselho Político, que será presidido pelo vereador mossoroense, apoia o presidente da Fecam na formulação de pautas prioritárias e dá suporte à interlocução com as Câmaras de todo o Estado.

Na eleição da diretoria da Federação das Câmaras Municipais (Fecam/RN) para o biênio 2023/2024, realizada nesta segunda-feira (6), em Natal, o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim (Solidariedade), foi escolhido presidente do Conselho Político da entidade.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, Wolney França (PSC), foi eleito à presidência da Fecam, em chapa única.

O Conselho Político apoia o presidente da Fecam na formulação de pautas prioritárias e dá suporte à interlocução com as Câmaras de todo o Estado.

“Trata-se de um colegiado para amplificar as demandas dos legislativos municipais, através do diálogo e da articulação política”, informa Lawrence.

Ele parabeniza Wolney França e demais diretores pela eleição da Fecam. “A expectativa é muito positiva para o trabalho no próximo biênio”, diz o vereador.

A nova diretoria da Fecam assumirá no final de maio, quando do fim do mandato do atual presidente, Ivanildo dos Santos Costa, “Ivanildo do Hospital”, de Caicó.