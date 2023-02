Secretaria de Esportes divulga período de matrículas para o projeto “Jovem Promessa da Ginástica”. O projeto “Jovem Promessa da Ginástica” é executado em Mossoró pela Prefeitura, em parceria com a Caixa Econômica Federal, Federação Norte-rio-grandense de Ginástica e Federação Brasileira de Ginástica Olímpica. As matrículas (renovação e novas inscrições) acontecem das 8h às 12h e das 13h às 16h, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), que funciona no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. Os dias das matrículas serão divididos por ano de nascimento dos interessados; confira o calendário e a documentação necessária.

Começa nesta quarta-feira (8) o período de matrículas ao projeto “Jovem Promessa da Ginástica”, do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Mossoró. As inscrições para a nova temporada da ginástica artística masculina e feminina dizem respeito tanto à renovação quanto às novas inscrições.

Pelo calendário estabelecido, de 8 a 10 de fevereiro serão realizadas as renovações de matrículas para os nascidos entre 2008 e 2014.

De 13 a 15 de fevereiro será a vez das matrículas para os novos alunos, nascidos entre 2014 e 2017.

As matrículas (renovação e novas inscrições) acontecem das 8h às 12h e das 13h às 16h, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Semej), que funciona no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini (veja, abaixo, documentos necessários).

O projeto “Jovem Promessa da Ginástica” é executado em Mossoró pela Prefeitura, em parceria com a Caixa Econômica Federal, Federação Norte-rio-grandense de Ginástica e Federação Brasileira de Ginástica Olímpica.

As aulas acontecem nos turnos da manhã e tarde no Ginásio Flávio Leandro, da Escola Municipal Raimundo Fernandes, localizado na avenida Rio Branco, bairro Santo Antônio, proximidades do Senai.

SERVIÇO:

Período de matrículas

- 8/02 a 10/02 - Renovação de matrículas (nascidos de 2008 a 2014)

- 13/02 a 15/02 - Matrículas abertas (nascidos de 2014 a 2018)

Horários

- 8h às 12h

- 13h às 16h

Local

Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini

Documentos

- CPF e RG da criança (obrigatório);

- 1 foto 3x4;

- Comprovante de residência;

- CPF e RG do responsável.