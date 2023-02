Neoenergia Cosern reforça regras de segurança para autônomos que vão montar barracas no carnaval

Neoenergia Cosern reforça regras de segurança para autônomos que vão montar barracas no carnavalA Neoenergia Cosern chama a atenção para a necessidade do cumprimento de regras de segurança relativas às ligações temporárias de energia elétrica em barracas e lojinhas no entorno dos pontos de concentração e dispersão dos foliões, visando garantir que as festividades transcorram sem problemas.

As prévias de Carnaval estão a todo vapor e muitas pessoas fazem da folia o momento de reforçar o orçamento doméstico com a venda de bebidas, churrasquinhos e produtos alusivos ao período momesco.

Autônomos montam barracas e lojinhas no entorno dos pontos de concentração e dispersão dos foliões. A Neoenergia Cosern chama a atenção para a necessidade do cumprimento de regras de segurança relativas às ligações temporárias de energia elétrica nessas estruturas para garantir que as festividades transcorram sem problemas.

“Todos os trabalhadores devem seguir as normas de segurança para a realização de ligações temporárias de energia elétrica. Elas só devem ser feitas com aval técnico da Neoenergia Cosern. Ressaltamos aos trabalhadores autônomos que irão montar estruturas para comercialização de produtos durante o carnaval, que não façam ligações clandestinas, o popular “gato”. Essas ligações são um risco para quem faz e para a população como um todo”, afirma Givanildo Batista, gerente de Relacionamento com Grandes Clientes da Neoenergia Cosern em Mossoró.

As ações de combate às ligações clandestinas da Neoenergia Cosern em todo o Rio Grande do Norte têm sido cada vez mais intensas. Dados mais atualizados da distribuidora apontam que ao longo de 2022 foram realizadas 46.043 inspeções e identificadas 4.247 irregularidades por meio da “Operação Varredura”, desenvolvida em parceria com as autoridades de segurança.

O volume de energia recuperado já soma 19,3 milhões de kWh. Para se ter uma ideia, o consumo médio mensal de uma residência potiguar é de 145 kWh. O volume total de energia que estava sendo desviada e foi recuperada seria suficiente para abastecer, por exemplo, todo o Rio Grande do Norte por dois dias.

Em 2022, quatro pessoas foram presas pelas autoridades policiais em todo o Rio Grande do Norte praticando esse tipo de crime.

Regras

A Neoenergia Cosern executa ligações provisórias de energia elétrica para atender eventos e festividades com duração de até a 30 dias, tais como: eventos temporários, circos, parques de diversões, palanques, comícios, exposições, obras ou similares;

Para atendimento da ligação provisória, faz-se necessário realizar a solicitação com antecedência mínima de cinco dias úteis, sendo o atendimento condicionado à disponibilidade de energia e potência;

Não é permitido um período de ligação provisória superior a 30 dias. Caso a ligação ultrapasse esse prazo, o cliente será orientado a solicitar a conversão do fornecimento provisório em definitivo;

A ligação provisória é realizada com aplicação do equipamento de medição a qual, ao final do período, será realizado o ajuste do consumo a partir da leitura coletada em campo;

No momento do atendimento, o cliente irá receber a fatura caução (estimada) e a de serviço, contudo, quando houver a retirada do equipamento, a leitura será coletada em campo e gerada fatura final para encontro de contas. Neste caso, o cliente poderá ter resíduo de consumo a pagar ou a receber.

É responsabilidade do cliente dispor do seu padrão de entrada para instalação da medição.