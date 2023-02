Prefeitura de Serra do Mel realiza manutenção continuada na iluminação pública

Para o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), a iluminação pública requer reparos contínuos para funcionar corretamente, uma vez que acontecem diversos tipos de intercorrências provocadas pelos mais variados motivos. “A nossa equipe sempre que possível irá atender as demandas com agilidade e eficácia”, disse o prefeito, observando a importância do cidadão que aciona a equipe da Prefeitura para fazer o trabalho de manutenção.

Com recursos próprios, a Prefeitura de Serra do Mel, por meio da Secretaria de Obras, vem realizando mensalmente a manutenção e troca de lâmpadas de LED, na iluminação pública do município.

O prefeito Josivan Bibano explica que essa manutenção, que acontece em todas as vilas do município, conta com reposição e manutenção corretiva com substituição de lâmpadas queimadas, troca de fotos sensor e reatores.

O município de Serra do Mel tem cerca de 12 mil habitantes distribuídos em 23 vilas, sendo que 22 rurais e uma administrativa.

Essa ação visa garantir a eficiência no setor de iluminação pública municipal, dando mais segurança na circulação noturna da população.

Para o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), a iluminação pública requer reparos contínuos para funcionar corretamente, uma vez que acontecem diversos tipos de intercorrências provocadas pelos mais variados motivos.

“A nossa equipe sempre que possível irá atender as demandas com agilidade e eficácia”, disse o prefeito, observando a importância do cidadão que aciona a equipe da Prefeitura para fazer o trabalho de manutenção.