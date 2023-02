Custo da cesta básica apresenta aumento de 3,5% em janeiro no município de Mossoró. O dado foi levantado pelo Projeto de Extensão Índice Cesta Básica Essencial (ICBE), realizado pela Ufersa. No mês passado o valor médio da cesta básica no município chegou ao valor médio de R$540,53 para os 12 itens que compõem a cesta de consumo mensal de um indivíduo. Os itens que apresentaram maior elevação foram Tomate (+42,7%), Feijão (+4,3%) e Farinha (+2,9%). A pesquisa também foi realizada em Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. De acordo com os pesquisadores, os aumentos podem ser explicados pela elevação dos custos relacionados aos fertilizantes, redução das áreas de plantação para o feijão e aumento de chuvas nas regiões produtoras de mandioca e tomate.

O Projeto de Extensão Índice Cesta Básica Essencial (ICBE) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) apresenta o levantamento para o mês de janeiro de 2023 nos municípios de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros.

Em Mossoró, o projeto é uma parceria do Laboratório de Engenharia Econômica (LECON) da Ufersa com a Secretária de Desenvolvimento Econômico de Mossoró (SEDINT).

No mês de janeiro foi identificado um aumento de 3,5% no período, chegando ao valor médio de R$540,53 para os 12 itens que compõem a cesta de consumo mensal de um indivíduo. Os itens que apresentaram mais elevação foram Tomate (+42,7%), Feijão (+4,3%) e Farinha (+2,9%).

Os aumentos podem ser explicados pela elevação dos custos relacionados aos fertilizantes, redução das áreas de plantação para o feijão e aumento de chuvas nas regiões produtoras de mandioca e tomate.

Com relação aos itens com maiores reduções de preço se destacam o Leite (-7,0%), Açúcar (-6,0%) e Margarina (-4,5%). A Zona Leste de Mossoró foi a zona que apresentou a maior média de valor de CBEI em janeiro (R$ 576,80), enquanto a Zona Centro, o menor valor (R$ 499,61).

Em Mossoró foram pesquisados 16 estabelecimentos sob a coordenação dos professores Dr. Thiago Costa e Dra. Cristiane Tabosa.

Para o município de Angicos foi observada uma variação positiva de 8,9% em janeiro, chegando ao valor médio de R$ 554,14. Os itens que apresentaram maior variação foram tomate (+56,4%), leite (+34%), carne (+5,8%) e dos itens que apresentaram redução se destaca banana (-22,9%), feijão (-7%) e farinha (-6,1%). Em Angicos foram visitados 4 estabelecimentos sob a coordenação do professor Dr. Jose Alderir.

Em Caraúbas a pesquisa visitou 3 estabelecimentos encontrando um valor médio de cesta básica de R$ 553,36 em janeiro. Os itens que mais pesam no valor total da cesta são carne (29,4%), o tomate (15,7%), o pão (16,8%), a banana (8,2%). Os valores da cesta básica variaram entre R$ 581,86 e R$ 515,18. Em dezembro não houve o levantamento no município. No município o levantamento é coordenado pelo professor Dr. Fabiano Dantas.

Já no município de Pau dos Ferros o primeiro levantamento da cesta básica essencial foi realizado no mês de janeiro e observou um valor médio de R$ 528,96. Foram visitados 4 estabelecimentos e os valores da cesta básica variaram entre R$ 580,84 e R$ 503,37. Sobre a participação dos produtos, podemos observar que a carne (30,7%), o tomate (21,2%), o pão (13,0%), a banana e o feijão (7,0% e 7,8% respectivamente) são os itens que registraram maior participação no valor total da cesta básica essencial. No campus Pau dos Ferros o levantamento é coordenado pelo professor Dr. Anderson Lemos.

O Boletim completo pode ser acessado AQUI.