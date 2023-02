Empresa inaugura três novos parques eólicos no RN e anuncia implantação de um parque solar fotovoltaico. EDP Renováveis inaugurou nesta quinta-feira (09), os parques eólicos dos complexos Boqueirão, Jerusalém e Monte Verde nos municípios de Caiçara do Rio dos Ventos, Lajes, Pedra Preta, Pedro Avelino e Jandaíra. Os empreendimentos representam geração de emprego, renda e desenvolvimento para o Rio Grande do Norte. “São investimentos que permitem grandes transformações nos municípios. Hoje temos unidades de saúde equipadas com o que há de mais moderno, salas de aula climatizadas e adquirimos equipamento que permite perfurar um poço tubular por mês em nosso município. Agradeço à governadora e que venham mais investimentos e a energia solar para transformar ainda mais nossa realidade", disse o prefeito de Pedro Avelino, Alexandre Sobrinho, durante a inauguração do parque eólico no município.

A empresa ainda anunciou o início da construção de mais um empreendimento na região, desta vez um parque solar fotovoltaico.

A governadora Fátima Bezerra participou do ato de inauguração no Parque Jerusalém, em Lajes. Ela disse que "empreendimentos como este são de importância estratégica para o Estado e têm a atenção total do nosso governo. Eles são resultado dos esforços da nossa gestão, que trabalha em nível de excelência em todas as etapas do processo de atração de investimentos, desde o estabelecimento de uma eficiente e moderna política de incentivos até o licenciamento ambiental, sempre respeitando rigorosamente as normas legais."

Fátima destacou que a EDP Renováveis é "uma das maiores empresas do setor, sólida e conceituada no mundo inteiro e amplia investimentos no Rio Grande do Norte. Em abril começa o parque Monte Verde, em Pedro Avelino, gerando 600 empregos diretos, enfatizou.

"Fazemos todos os esforços para cumprir o que nos cabe, sempre respeitando as normas de sustentabilidade e de inclusão. Cobramos aos investidores diálogo com a comunidade, com os prefeitos, visando as compensações ambientais e sociais. Buscamos sinergia e convergências com as entidades empresariais e de trabalhadores, sempre pautados no diálogo e nos princípios democráticos. Hoje temos ambiente favorável aos investimentos que estão se ampliando para iniciativas como o Porto Indústria Verde, a produção de energia renovável offshore e de hidrogênio e amônia verde. Estamos avançados nesta área e com várias empresas interessadas", disse.

Ela também pontuou que diante da necessidade de ampliação das linhas de transmissão de energia, o Governo Federal vai investir na construção de novos ramais no RN. "Obtive compromisso do ministro Alexandre Silveira e até o final do ano serão lançados os editais."

Fátima Bezerra ainda disse que "com diálogo e harmonia vamos continuar buscando o desenvolvimento do RN. Novas linhas de transmissão, conclusão das obras da Barragem de Oiticica, a transposição das águas do Rio São Francisco (Ramal do Apodi) e a duplicação da BR-304 são prioridades para a nossa gestão e para a nova gestão federal e fundamentais para a promoção do desenvolvimento do nosso estado, com sustentabilidade, justiça social, mais emprego e cidadania para nosso povo."

Para o prefeito de Pedro Avelino, Alexandre Sobrinho, a governadora Fátima Bezerra abriu o Rio Grande do Norte para que investimentos como esse sejam realizados.

“São investimentos que permitem grandes transformações nos municípios. Hoje temos unidades de saúde equipadas com o que há de mais moderno, salas de aula climatizadas e adquirimos equipamento que permite perfurar um poço tubular por mês em nosso município. Agradeço à governadora e que venham mais investimentos e a energia solar para transformar ainda mais nossa realidade".

Com a inauguração dos três complexos e a construção desse complexo solar, a EDP Renováveis irá ultrapassar a marca de 1 GW de potência total no Rio Grande do Norte. Os complexos inaugurados somam 580 MW de potência instalada.

A empresa tem ao todo mais de 800 MW em operação no estado, distribuídos em 6 parques eólicos nos municípios de Jandaíra, João Câmara, Touros, São Tomé, Cerro Corá, Caiçara do Rio dos Ventos, Pedra Preta e Pedro Avelino. No evento, a EDP Renováveis renovou seu compromisso com o Estado por meio de outros projetos em desenvolvimento que deverão ser implantados nos próximos anos.

Acompanharam a governadora os secretários de Estado Gustavo Coelho (SIN), Jaime Calado (Sedec); adjunto da Sedec, Sílvio Torquato; coordenador de energias renováveis da Sedec, Hugo Fonseca; diretor-geral do Idema, Leon Aguiar; diretor técnico do Idema, Werner Farkatt. Pela EDP compareceram o presidente João Marques, diretores Duarte Belo e Paula Dalbelo. Também compareceram os prefeitos de Caiçara do Rio dos Ventos, Conceição Lisboa; de Pedro Avelino, Alexandre Sobrinho e de Pedra Preta, Paulo Henrique Filho.