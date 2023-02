10 anos depois: As melhores lutas UFC de Vitor Belfort

O Belfort de outrora foi uma fera diferente daquela que tentou seu boxe em tempos recentes. Ao longo de sua gestão no UFC, cada boa cartilha sportsbook teria marcado o peso médio brasileiro como um favorito. Deceptivamente atlético, bom atacante e perigoso no chão, Belfort tinha todos os ingredientes de um lutador de classe mundial e seu recorde de 26 vitórias no UFC, incluindo várias vitórias impressionantes, fala por si mesmo.

Este ano marca o 10º aniversário do reinado do Campeonato UFC de Vitor Belfort. Após derrotar Michael Bisping em São Paulo, causando danos aos olhos de seu oponente em um brutal combate de sete minutos, o brasileiro cimentou seu legado como um dos lutadores de Artes Marciais Mistas de maior sucesso na história do Octógono. Embora a controvérsia tenha ofuscado os últimos estágios da carreira do "Fenômeno", com muitos acreditando que ele deveria ser destituído de títulos devido a testes de drogas fracassados, houve uma época em que ele talvez fosse o melhor que a empresa já havia visto.

"Estou aproveitando cada vez que posso desfrutar, tudo isso", disse ele, durante o auge de seus poderes. "Neste momento estou desfrutando de tudo como vem...quero terminar o melhor que posso". Veremos quando Deus vai decidir falar com meu coração e me dizer que é o momento de terminar. Sei que o momento está chegando, por isso estou me preparando para terminar o melhor que posso terminar".

Como nos lembramos de 10 anos desde aquela vitória sobre o Bisping, vamos refletir sobre algumas de suas melhores lutas pelo UFC. Continue lendo para saber mais.

Beflort vs Wanderlei Silva - 1998

Foi aqui que tudo começou para Belfort. Tendo acabado de se profissionalizar, o brasileiro ganhou o respeito da lenda do MMA Wanderlei Silva com um desempenho impressionante no UFC 17. Este foi um dos primeiros torneios realizados no Brasil e com apenas 21 anos de idade, Belfort derrubou Silva após apenas 44 segundos para enviar ondas de choque em torno do esporte. Silva, que estabeleceria o recorde da mais longa série de vitórias da história do PRIDE, foi chocado por Belfort na noite, e enquanto os dois estavam prontos para lutar novamente anos depois no UFC 147 em 2012, uma mão quebrada de Belfort significou que os fãs nunca chegaram a ver uma desforra emocionante.

Belfort vs. Rich Franklin - 2009

Até o final dos anos 2000 era raro ver Belfort no evento principal de um cartão UFC, mas as coisas mudaram quando o brasileiro enfrentou o Rich Franklin no UFC 103. Na parte de trás de quatro vitórias sucessivas, em apenas duas das quais passou da primeira rodada, o remendo roxo de Belfort continuou com outro nocaute rápido. As coisas realmente começaram com bastante cautela, com ambos os homens sabendo que novos contratos estavam em jogo, mas com as apostas do UFC fazendo de Belfort o favorito no empate, os fãs ficaram aliviados quando o Fenômeno se soltou e derrubou o americano no terceiro minuto com uma enxurrada de socos.

Belfort vs Nate Marquardt - 2017

Uma das únicas lutas de Belfort para percorrer toda a distância, Nate Marquardt empurrou o brasileiro ao limite em sua guerra de um combate em 2017, mas Belfort finalmente mostrou que tinha a longevidade de ir com seu poder de parada, à custa de sucessivas derrotas. Foi uma luta de quase 10 anos depois que os dois foram inicialmente agendados para serem os candidatos ao peso médio número um em 2009. A perda em sua luta anterior contra Kelvin Gastelum havia frustrado visivelmente Belfort e ele foi rápido em silenciar seus críticos com um primeiro round forte. No entanto, Marquardt permaneceu resistente e foi empurrado até o final, mas foi superado durante todo o jogo, quando Belfort conseguiu o que seria sua vitória final no UFC.