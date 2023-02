Ano legislativo da Câmara Municipal de Mossoró será aberto nesta terça (14) com a leitura da mensagem anual do Executivo. A sessão inaugural, que contará com a presença do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, será realizada às 9h, no plenário da Câmara. A agenda da semana conta, ainda, com sessões e reunião de frente parlamentar, incluindo o anúncio da composição das nove composições permanentes da Casa, para o biênio 2023/2024. A definição leva em conta a proporcionalidade das bancadas; confira a agenda.

