Haddad afirma que projeto de ajuste do Imposto de Renda já está pronto. Segundo o ministro da Fazenda, o projeto depende agora apenas de “ajustes políticos” por parte do Planalto. A fala do ministro aconteceu nesta segunda (13), durante um evento de comemoração do aniversário do PT. Ainda segundo ele, a mudança seria só na isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos. A mudança ainda está distante da proposta de campanha do presidente, que propôs a isenção do IR para quem ganha até cinco salários mínimos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, em reunião com integrantes do PT nesta segunda-feira (13), que o projeto de ajuste do Imposto de Renda já está pronto e depende apenas de “ajustes políticos” por parte do Planalto. A fala do ministro foi feita em um evento de comemoração do aniversário do PT.

A mudança seria só na isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos. A mudança ainda está distante da proposta de campanha do presidente, que propôs a isenção do IR para quem ganha até cinco salários.

Outra proposta que está pronta, segundo o ministro, é o programa “Desenrola”, que pretende reduzir o endividamento dos brasileiros.

Segundo apuração da CNN, além dos projetos citados, Haddad ressaltou a importância da aprovação do Congresso sobre as mudanças que o ministério promoveu no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).

Em janeiro, o governo publicou uma Medida Provisória que retornava com o “voto de qualidade” no Conselho, que decide sempre em favor do Fisco, em caso de empate em processos.

O ministro não falou sobre pontos específicos da MP que podem ser alvo de negociação com o Congresso, de acordo com as fontes ouvidas pela CNN. Entretanto, na presença de diversos parlamentares petistas, Haddad reforçou a necessidade de aprovar a Medida, citando o “fôlego” financeiro que o governo teria.