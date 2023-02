Neilton aposta na união de seis deputados para resolver os problemas do Oeste do RN

Destacou que havendo união dos seis deputados estaduais eleitos na região Oeste do Rio Grande do Norte, “podemos avançar muito na resolutividade dos problemas”, disse. O deputado destaca que entre os problemas mais sérios, está a questão das estradas, geração de emprego, fortalecimento do turismo e melhorar, educação e saúde.

O deputado estadual Neilton Diógenes disse que se sente muito bem acolhido na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte.

O deputado destaca que entre os problemas mais sérios, está a questão das estradas, geração de emprego, fortalecimento do turismo e melhorar a saúde.

Ele destaca que existe uma necessidade grande de ampliar e melhorar as escolas tanto do Governo do Estado como dos municípios, em benefício da população.

O deputado finalizou a rápida entrevista dizendo que mora em Apodi e Mossoró e que espera também contribuir com o município de Mossoró na Assembleia.

Quem é Neilton Diógenes

Filho do padeiro João de Deus e da professora Francisca Diógenes, Neilton Carlos Diógenes Magalhães é nascido em Apodi, no Oeste Potiguar. Em 2009, se tornou enfermeiro e, no ano seguinte, casou-se com Ana Beatriz, sendo pais de Analine Melo e Neilton Junior.

No setor privado, Neilton apostou na criação de um provedor de internet, a Hipernet, que em 2018 virou Telecab, aderindo à concessão de TV a Cabo e Internet, chegando a mais de 70 municípios do Rio Grande do Norte.

Em 2020, com as metas de vida consolidadas, atendeu ao chamado popular e enfrentou um novo desafio: entrar para a vida pública, tornando-se vice-prefeito de Apodi.

Em 2022, candidatou-se a deputado estadual pelo PL, defendendo as bandeiras da educação, desenvolvimento e geração de oportunidades. No pleito,

Neilton obteve 25.143 votos e foi o primeiro filho de Apodi eleito para a Assembleia Legislativa após a Constituição de 1988. Sua principal bandeira é gerar empregos.