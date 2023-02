UBSs de Mossoró promovem ações de prevenção às ISTs no Carnaval

A Prefeitura de Mossoró dá continuidade à série de ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), no período carnavalesco. As atividades são realizadas pelos profissionais da rede municipal e ainda pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que desenvolvem as ações junto às comunidades.



Na manhã desta quarta-feira (15), a Unidade Básica de Saúde Dr. Francisco Nazareno Gurgel, localizada no bairro Bom Pastor, realizou ação com usuários e equipes. Na oportunidade foi realizado um bate papo sobre o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) com participação do setor de Serviço Social. Além disso, a atividade também contemplou café coletivo, momento de acolhimento, realização de testagem.

O Programa Municipal de ISTs/HIV/AIDS e hepatites virais disponibiliza testes rápidos, preservativos masculino e feminino que são distribuídos para Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e empresas privadas.As medidas seguem a proposta do Ministério da Saúde para o Carnaval.

A campanha “Bloco proteja, trate e cure” busca a prevenção e diagnóstico precoce das ISTs : HPV, donovanose, HIV/AIDS, herpes genital, tricomoníase, candidíase, cancro mole, gonorreia, sífilis. A iniciativa também orienta à população para a importância do uso do preservativo nas relações sexuais.



Neste período de Carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está intensificando as ações nas UBSs que desenvolvem atividades com os usuários e comunidades atendidas.



Programação:



15/02 - Manhã - UBS Francisco Nazareno - Entrega de preservativos e testes rápidos.



16/02 – 16h - UBS Duclecio Antônio - Blitz na rua Raimundo Firmino de Oliveira, vizinho ao Supermercado Queiroz.



16/02 – 17h – Ação com as equipes e coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Na praça dos Patins.



16/02 – 14h às 16h - CAPS II - Antônio Herculano Soares de Oliveira - Bloquinho de Carnaval.



16/02 – 9h - UBS Vereador Durval Costa – UFERSA – Lado Leste - Setor CRDH



16/02 – 8h - UBS Centro Clínico Evangélico - Blitz na Praça do Pax



16/02 – Manhã e tarde - UBS Dr. Sueldo Câmara



17/02 – 8h - UBS Epitácio da Costa - Blitz em frente à unidade



17/02 – Manhã - UBS Bernadete Bezerra - Ação na praça Luiz Gonzaga, no bairro Dom Jaime Câmara.



17/02 – Manhã - UBS Francisco Nazareno - Blitz educativa na BR-406, no bairro Bom Pastor.