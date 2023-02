TRE reverte decisão de primeira instância e mantém mandatos do prefeito a da vice de Assú. Por maioria de votos (4 x 3), a Corte Regional deu provimento a recursos de Gustavo Montenegro Soares e Fabielle Cristina de Azevedo Bezerra, julgando improcedente as ações de investigação judicial eleitoral (AIJEs) e reformando a sentença de Primeira Instância que cassou os mandatos de ambos pela suposta prática de abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio (compra de votos) durante o pleito de 2020. Com a nova decisão do TRE, o prefeito e a vice permanecem nos cargos até 2024.

FOTO: REPRODUÇÃO