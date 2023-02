Entrega das declarações do Imposto de Renda será iniciada no dia 15 de março e segue até 31 de maio. No ano passado, o prazo de entrega começou em 7 de março e foi inicialmente até 29 de abril, depois prorrogado para 31 de maio. A alteração neste ano tem por objetivo permitir que, desde o início do prazo de entrega, todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida pela Receita, o que proporciona menos erros e mais comodidade a quem vai realizar a declaração. A RFB informou que as novas regras da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física /2023 serão anunciadas logo após o carnaval, em coletiva à imprensa, no dia 27 de fevereiro.

FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL