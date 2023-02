MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/02/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

BRASILIA

Governo Federal aguarda plano de ação das cidades paulistas atingidas por chuvas para liberar recursos

Moradores de São Sebastião estão sem água potável há quatro dias

Mais de 2 mil moradias foram construídas em áreas de risco em São Sebastião (SP), diz relatório

MEC atualiza parcial da nota de corte do Sisu no quinto dia de inscrições

MOSSORO

Agências bancárias e comércio reabrem nesta quarta-feira e cinzas

Confira horários de Missas da Quarta-feira de Cinzas nas Igrejas Matrizes de Mossoró

ESTADO

Município de Apodi realizou o maior carnaval de rua do Rio Grande do Norte

Vândalos furtam cabos e equipamentos de estação elevatória e deixam 9 cidades do alto oeste sem água

IBFC registra 35 mil inscritos no concurso da PMRN; inscrições segue até hoje

Raio atinge dez garrotes e mata sete na zona rural de Campo Grande

POLICIA

Polícia descobre plano de assalto com reféns a casa do desembargador Expedito Ferreira, em Natal; Empregada do magistrado é presa e autuada em flagrante

Receita Federal apreende cocaína avaliada em R$ 2 milhões no Porto de Natal

RN registra quase 25 mil óbitos em 2021; número representa recorde histórico desde 2003

Acidente de moto deixa uma vítima fatal na RN-117, entre Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado

Polícia Rodoviária Federal e Estadual preparam balanço de ocorrência durante o carnaval