Acusado de matar a ex na frente das filhas vai a júri popular no mês de abril, em Mossoró

O juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, titular da Primeira Vara Criminal da Comarca de Mossoró, marcou para o dia 10 de abril de 2023, o júri popular de Franceildo Cardoso de Sousa.

Franceildo é acusado do feminicídio da ex-esposa, Ana Carolina Ferreira de Oliveira, na época com 22 anos. O crime aconteceu no dia 16 de julho de 2022, na Rua Marcos L. de Queiroz, no Bairro Aeroporto II, em Mossoró.

De acordo com a acusação, a jovem foi morta pelo ex, a facadas, na frente das filhas do casal, pelo fato de Francildo não aceitar o fim do relacionamento.

O acusado está preso desde setembro do mesmo ano, após se entregar à polícia civil no município de Catolé do Rocha, na Paraíba.

O júri popular será realizado às 9h, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins e será o primeiro da primeira pauta de julgamentos da comarca de Mossoró no ano de 2023, com audiências marcadas até o final do mês de maio.