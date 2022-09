Suspeito de matar a ex-esposa a facadas no Aeroporto II é preso em Catolé do Rocha/PB

Franceildo Cardoso de Sousa, de 26 anos, teria se entregado nesta quinta-feira (1º). Contra ele, existia um mandado de prisão, expedido pela justiça de Mossoró, pelo feminicídio da ex-esposa, Ana Carolina Ferreira de Oliveira, de 22 anos. O crime aconteceu no bairro Aeroporto II, em Mossoró, no dia 16 de julho deste ano. Ana Carolina foi morta a facadas. A motivação foi o fato de Franceildo não aceitar o fim do relacionamento.