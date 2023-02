Mais de 11 mil pessoas devem ser diagnosticadas com leucemia até 2025, no Brasil. Raphael Barros, pediatra do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, alerta aos pais de crianças com sintomas da doença que levem os filhos ao médico quantas vezes necessário, para um diagnóstico correto. No Rio Grande do Norte, o câncer que ocorre com maior frequência entre o público infanto-juvenil pode vitimar até 250 potiguares ainda este ano, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Mais de 11 mil pessoas devem ser diagnosticadas com leucemia, no Brasil, entre os anos de 2023 e 2025. No Rio Grande do Norte, o câncer que ocorre com maior frequência entre o público infanto-juvenil pode vitimar até 250 potiguares ainda este ano, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Raphael Barros, pediatra do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, explica que o câncer que acomete crianças e adolescentes se origina em células embrionárias, diferente do que acontece com os pacientes adultos.

“De forma geral, os tumores de células primitivas têm uma melhor resposta à quimioterapia. Por isso, em crianças, normalmente, é feito quimioterapia e cirurgia e menos radioterapia. Os tumores, neste público, têm menos relação com hábitos de vida e exposição a fatores ambientais, o que são causas mais comuns no desenvolvimento de câncer em adultos”, ressalta o profissional.

O médico do Hapvida NotreDame Intermédica esclarece ainda que leucemia é uma doença que se caracteriza pela perda de função e divisão desordenada dos glóbulos brancos ou leucócitos, células responsáveis pela defesa do organismo.

Raphael alerta que os sinais e sintomas deste câncer entre crianças e adolescentes são muito semelhantes a doenças próprias da infância, como febre, perda de peso, cansaço, vômitos, aumento do volume abdominal, presença de nódulos subcutâneos, tosse e dor de cabeça.

“Oriento os pais e responsáveis que leve sua criança ao médico quantas vezes for necessário para que o profissional diferencie o câncer das doenças comuns e feche o diagnóstico correto”, conclui o pediatra.