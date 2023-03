Mande bem em suas apostas esportivas no Campeonato Catarinense

O campeonato Catarinense de 2023 já está rolando a todo vapor, essa competição estadual está funcionando em um formato bem interessante que garante que todas as equipes joguem entre si. Nessa competição o que conta mesmo é ter regularidade em seus resultados já que tudo pode ser decidido em um confronto de 3 pontos.

Muitas casas de apostas estão quentes com essa competição, as disputas estão acontecendo entre clubes de menor expressão o que torna ainda mais disputada a competição. Através do link: https://br.parimatch.com/pt/page/football-campeonato-catarinense você consegue acompanhar as partidas ao vivo e fazer uma fezinha.

O líder do momento é o Hercílo Luz, mas a Chapecoense está com um jogo a menos e pode empatar em pontuação. Essas duas equipes são as favoritas ao título devido ao que desempenharam em seus jogos contras as equipes menores. O Hercílo Luz conseguiu uma vitória no confronto direto algo que impacta muito em um campeonato sobre esse formato.

Favoritos de acordo com as casas de apostas

As odds apontam a Chapecoense como favorita, elas também apontam o Avaí, mas é bem provável que ele não brigue por título devido a sua colocação na tabela. Esse campeonato costuma ser bem disputado alguns jogos são interessantes de se assistir, mas em maioria o futebol apresentado não é muito atrativo.

As formas de tornar esse campeonato realmente relevante para você é indo ao estádio ou fazendo apostas esportivas. Muita gente não sabe, mas o campeonato Catarinense é um dos poucos em que apostar no favorito costuma dar certo, são poucos os casos de zebra, bem diferente dos outros estaduais espalhados pelo Brasil.

Quem vai começar a fazer uma fezinha nessa competição precisa ficar atento apenas a algumas informações, veja:

O que devo ficar atento na hora de fazer minhas apostas esportivas no campeonato Catarinense?

De fato conseguir informações sobre os jogos de um estadual pode ser bem complicado, ainda mais quando se pensa em equipes do interior. Mas, é muito importante tentar coletar o máximo de informações o possível sobre cada um dos times, por exemplo, se um time sofrerá desfalques em uma partida se ele vem tendo resultados positivos e se você conhece alguns dos seus jogadores.

Coletando informações como essa você consegue identificar rapidamente quais equipes devem ser dar bem nas partidas. Um desfalque em uma equipe pequena pesa muito mais do que em um time de elenco recheado, afinal de contas literalmente pode acontecer do clube não ter ninguém para fazer determinada função.

Outra questão muito importante é as Odds em jogos do Catarinense nem sempre apontam o favorito. Devido ao fato de times mais desconhecidos estarem em campo muitos apostadores tentam a sorte grande no escuro, sem conhecer nada sobre os times, essa é uma das poucas competições de futebol que você pode conseguir odds altas apostando no favorito.

Se possível tente acompanhar as partidas na modalidade futebol ao vivo da casa de aposta, pois devido ao baixo nível das equipes viradas raramente acontecem. É mais comum que time que abra placar termine em vantagem ao fim do jogo.