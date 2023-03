Prefeito sai fortalecido na disputa para presidente da Câmara de Governador

A eleição do vereador Adonias Melo para presidente da Câmara de Governador Dix Sept Rosado para os próximos 2 anos foi motivo de comemoração do colega dele, Ed Junior, que logo percebeu o equívoco, pois ao contrário do que imaginava, o prefeito Dr. Artur Vale conseguiu foi ampliar sua bancada de apoio na casa legislativa, com a chegada do vereador Dener Pio e a permanência do vereador e agora presidente da Câmara Adonias Melo