MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/02/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

BRASILIA

Governo vai tributar combustíveis, manter arrecadação e minimizar impacto ao consumidor com “colchão” de amortização

Parlamentares de oposição criticam decisão de aumentar imposto dos combustíveis

Governo Federal indica nomes para o novo conselho da Petrobras

Ao lado de Zé Gotinha, Lula é vacinado por Alckmin durante lançamento de campanha nacional de vacinação contra a COVID19

Santas casas acusam Congresso de irresponsabilidade com piso da enfermagem

MOSSORO

Impasse contratual pode levar o Hospital da PM de Mossoró a fechar as portas a qualquer momento

“Nossos filhos vão ter mais conforto”, comemora mãe de aluna da Escola Vereador José Bernardo, em Passagem de Pedra

Veja onde está sendo aplicada e quem pode tomar a vacina bivalente contra a Covid-19

Prefeitura de Mossoró inicia distribuição de ordens de óleo diesel para corte de terra

Manutenção no poço 19 afeta abastecimento de 9 bairros em Mossoró nesta quarta-feira

Professores da rede municipal ensino continuam greve com baixa adesão

Hoje é o último dia para o mossoroenses pagar o IPTU com 25% de desconto

Prefeitura lança novo conceito, identidade visual e plano de execução do MCJ 2023 nesta terça-feira, dia 28

ESTADO

Presidente da Petrobras anuncia que vai perfurar segundo poço no Campo de Pitu em parceria com a Shel

Greve dos professores da Rede Estadual pode começar na próxima sexta-feira

Governo do RN discute projetos essenciais para garantir acesso à água potável no estado

Mais 14 municípios do RN terão a tecnologia 5G liberada

Emparn vai divulgar nesta terça análise e previsão climática nos meses de março e maio no semiárido nordestino

POLICIA

Churrasqueiro do Tchê continua desaparecido no estado do Maranhão e secretário de segurança do RN pede que o caso seja investigado com prioridade ao secretário de segurança do Maranhão