Polícia Civil apreende menor envolvido no homicídio de outro adolescente, em Luís Gomes. Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido nesta segunda-feira (6), por suspeita de participação no homicídio de outro adolescente, de apenas 16 anos, encontrado morto em um matagal da Comunidade do Santo André, no dia 2 de fevereiro deste ano. De acordo com o delegado Hércules Freitas, o menor se apresentou à delegacia de Luís Gomes, confessando ter roubado motocicletas nos municípios de Paraná e José da Penha. Ele também afirmou ter estado com a vítima, antes do crime, e que andou com ela até certo ponto, mas negou participação no homicídio. O adolescente foi conduzido para o cumprimento de medida socioeducativa em Mossoró; outras pessoas ainda estão sendo investigadas pelo crime.

FOTO: CEDIDA