Acidente entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta no Centro de Mossoró. O mototaxista João Batista da Silva, de 48 anos, morreu após colidir sua motocicleta com um carro de linha Mossoró/Areia Branca, no início da tarde deste domingo (12). De acordo com a PM, a colisão aconteceu no cruzamento da Rua Idalino de Oliveira com a Rua Santos Dumont. O condutor da motocicleta, supostamente, teria cruzado o sinal vermelho, sendo colhido pelo carro e arremessado, batendo a cabeça no meio fio de uma calçada. Ele morreu no local. O condutor do carro permaneceu no local até a chegada das autoridades, em seguida, foi levado para prestar depoimento na delegacia de plantão.

FOTO: REPRODUÇÃO/FIM DA LINHA