Vejam quem são os deputados eleitos para presidir as comissões permanentes da Câmara. Os presidentes das comissões foram eleitos nesta quarta-feira (15). Apenas as comissões de Administração e Serviço Público; de Defesa do Consumidor; de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Desenvolvimento Urbano ainda não elegeram seus presidentes e devem marcar nova data para as reuniões.

FOTO: CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS