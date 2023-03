Veja as novas formas de contribuir com a oncologia de Mossoró. Em entrevista ao Jornal Mossoró hoje nas Ondas do Rádio desta quinta-feira (16), o diretor financeiro e administrativo da Liga, Robson Amorim, falou sobre o trabalho realizado pela Liga e os projetos existentes na instituição para que a população contribua com os serviços. Entre as ações desenvolvidas pela Liga, está o projeto “Declare Amor”, uma campanha de doação por meio do imposto de renda. No ato da declaração, o contribuinte pode destinar parte desse imposto a liga, de maneira gratuita e segura.

Com 22 anos de serviços prestados à sociedade Mossorense e de outros 85 municípios do estado, além do Ceará e da Paraíba, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC), promove diversas ações para proporcionar tratamento adequado a todos aos pacientes.

Em entrevista ao Jornal Mossoró hoje nas Ondas do Rádio desta quinta-feira (16), o diretor financeiro e administrativo da Liga, Robson Amorim, falou sobre o trabalho realizado pela Liga e os projetos existentes na instituição para que a população contribua com os serviços.

Entre as ações desenvolvidas pela Liga, está o projeto “Declare Amor”, uma campanha de doação por meio do imposto de renda. No ato da declaração, o contribuinte pode destinar parte desse imposto a liga, de maneira gratuita e segura.

“Pessoas físicas podem doar 3% para o fundo da criança e do adolescente, nós já temos um projeto cadastrado e aprovado, podemos requerer essa doação. Essa doação está vinculada ao imposto devido e não a restituição, o cálculo é feito em cima do imposto devido, no ato da declaração, o contribuinte clica no campo lateral em, doação diretamente na declaração, escolhe o fundo da criança, depois escolhe municipal, informa o estado e o município, no caso Mossoró, e o próprio sistema destina o recurso para a liga”, explica o diretor.

O projeto vinculado a declaração do imposto de renda é utilizado para a aquisição de medicamentos, a Liga tem um custo de R$ 500 mil por mês com medicação.

Outro projeto também desenvolvido pela Instituição é troco solidário, onde supermercados disponibilizam um espaço para que os clientes destinem o troco das suas compras para a Liga.

“Já fechamos com duas instituições onde as pessoas vão poder deixar sua contribuição ai é a força da multiplicação, a expectativa é ao final de 3 meses, o repasse poder ser de R$ 80 a r$ 100 mil reais, o que ajuda e muito a liga”, comenta.

Além desses, a Liga também apresenta o “Adote um Leito”, onde pessoas e empresas podem contribuir doando mil reais mensalmente para a infraestrutura de leitos nas unidades da liga.

Quem desejar contribuir com a instituição, pode ainda ajudar através da Nota Potiguar, da doação de cestas básicas que serão revertidas aos pacientes e ainda a doação direta via pix de qualquer valor.

“Nosso objetivo é fortalecer a ampliação de receitas, pra que a medida que as despesas cheguem, a gente consiga honrar com todos os compromissos”, finaliza.