Limpeza urbana está acontecendo de maneira alternada em Mossoró

Diante dos ataques criminosos registrados no RN, os carros coletores trabalham com escolta da Guarda Civil Municipal para garantia da integridade dos veículos e proteção dos colaboradores do município. Nesta sexta-feira (17), a coleta está contemplando os bairros Sumaré, Planalto Treze de Maio e Ulrich Graff, além da região Central e principais avenidas da cidade. “Pedimos a colaboração da população que acompanhe os informes da Prefeitura, observando o dia em que a coleta passará no seu bairro. É um momento em que pedimos a colaboração de todos”, frisou João Marcelo, diretor de Serviços Urbanos.