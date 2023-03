Prefeitura de Mossoró suspende atividades do “Viva Rio Branco” neste final de semana. Não haverá aula de dança e nem quaisquer outras atividades integrantes do projeto, inclusive a interdição do circuito e das ruas em seu entorno. A suspensão neste fim de semana acontece visando manter a integridade dos equipamentos públicos e segurança de colaboradores e população em geral. Além do “Viva Rio Branco”, também estarão suspensos neste fim de semana os projetos sociais “Kyou”, de jiu-jítsu, “Karatê Do” e “Karatê para Todos”, realizados por entidades parceiras da Semej, no Ginásio Pedro Ciarlini.

FOTO: REPRODUÇÃO