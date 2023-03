Rodada do Campeonato estadual deste final de semana é suspensa devido a onda de violência no RN

O clássico entre América-RN e ABC, que estava marcado para domingo (19), foi suspenso pela Federação Norte-rio-grandense de Futebol devido aos ataques criminosos que estão ocorrendo no estado. Santa Cruz de Natal x Potiguar de Mossoró, que seria sábado, em Ceará-Mirim, também foi adiado. Novas datas serão anunciadas em breve.



A partida entre América-RN e ABC seria realizada na Arena das Dunas, em Natal, com presença apenas da torcida do América, por recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Norte e da Polícia Militar.



A suspensão do jogo foi anunciada nesta sexta-feira após reunião entre representantes da federação e das Forças de Segurança do estado.

"Não é uma notícia boa, mas mediante o quadro que estamos vivendo e baseado na cautela é preciso suspender. É um evento que envolve muita gente, são as duas maiores torcidas do estado e demandaria um efetivo policial grande. E também tem a questão do transporte público que está circulando com um percentual bem pequeno. Por isso, é mais prudente a gente aguardar a solução desse problema e fazer esse jogo com outro clima, com a cidade respirando futebol como sempre é em dia de jogo ABC x América aqui em Natal", disse o secretário estadual de Tributação, que representou o governo na reunião.



O Rio Grande do Norte vive uma onda de violência com ataques em Natal e outras 44 cidades desde a última terça-feira. As ações criminosas são organizadas por uma facção que tem queimado prédios públicos, comércios e veículos, segundo a polícia. A Força Nacional enviou 100 agentes para reforçar a segurança no estado.

Na quarta-feira, em reunião realizada na sede da FNF, a Polícia Militar havia garantido a manutenção de "operação normal de segurança para o jogo", conforme divulgou a federação. O comunicado dizia ainda que a "PM manteve o quantitativo normal do efetivo para o clássico, ressaltando que a situação de segurança pública será monitorada até domingo, tendo em vista os acontecimentos recentes no estado".

Apesar dos esforços das partes envolvidas, a decisão mais cautelosa para o momento era o adiamento do clássico.



Calendário



Com a suspensão do clássico, a FNF terá que adequar o calendário porque o ABC tem jogo contra o Fluminense-PI na quarta-feira, no Frasqueirão, válido pela última rodada da Copa do Nordeste. Este confronto também poderá ter mudança. Não está descartada a possibilidade de ser disputado com portões fechados, ou até mesmo em outro estado.



