Prefeitura de Mossoró amplia limpeza pública neste domingo; confira bairros

A Prefeitura montou uma força-tarefa para garantir os serviços de limpeza urbana em Mossoró. Com organização e cuidado, o Município garante a proteção dos equipamentos e servidores, com escolta da Guarda Civil Municipal. A coleta segue acontecendo por várias regiões da cidade, de maneira alternada, com cronograma estratégico, buscando contemplar toda a cidade.







BAIRROS NO DOMINGO:

Abolição 1 e 2,



Santo Antônio,

Liberdade 1 e 2,

Monte Olimpo,

Bosque dos Pássaros,

Paredões,

Bom Jesus,

Barrocas,

Bom Jardim.