“Eles estão saindo na calada da noite”, denuncia ex-funcionário da Itagrês Porcelanatti

Os ex- funcionários da Itagrês Porcelanatti protestam contra a retirada silenciosa das maquinas da empresa e cobram o cumprimento de direitos trabalhistas. A Porcelanatti luta para manter uma suposta atividade fabril e assim, não correr o risco de perder o terreno de 120 mil metros quadrados situado no distrito industrial de Mossoró. O protesto bloqueou parte da BR 304, em frente a empresa, causando lentidão no trânsito.