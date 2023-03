Prefeitura de Mossoró retoma transporte coletivo e atendimentos em UBSs de forma parcial

A prefeitura de Mossoró retoma nesta segunda-feira (20), de forma parcial, o transporte coletivo e os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A Prefeitura intensifica as ações de prevenção para garantir o retorno das atividades de forma gradual e segura.



Transporte coletivo



O retorno do transporte coletivo é de fundamental importância para a mobilidade urbana do município e para o acesso da população aos seus destinos como: trabalho, casa, instituições de ensino e outras atividades.



"Eu vejo como muito importante essa retomada, a gente passou alguns dias sem (ônibus) e sentimos a falta. A população agradece por isso, e será fundamental para a nossa locomoção por aqui”, frisou o estudante Thiarley Costa.

Neste primeiro momento foram disponibilizadas as linhas da região do Vingt Rosado, Nova Vida e Abolições, até as 18h.

Atendimentos em UBSs



Também de forma gradual, as Unidades Básicas de Saúde estão reabrindo suas portas à população mossoroense. Este é um passo importante para a volta à normalidade e garantir que as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde como consultas médicas, vacinações, exames de rotina e outros.



“Graças a Deus voltou, logo que fiquei sabendo não perdi tempo. A médica já me atendeu e agora vou retornar para mostrar meus exames. Essa preocupação com a saúde, assim como com a nossa segurança, é muito bom”, disse Ivonice Jales, usuária da UBS Dr. Helênio Gurgel.

A progressiva volta à normalidade também está acontecendo em horário reduzido, das 7h às 13h.



Morgana Dantas, secretária de Saúde do município, destacou os serviços de volta dos atendimentos das unidades básicas à população, e acrescentou:



“Estamos hoje, nesta segunda-feira, retomando parcialmente os atendimentos. Temos 13 (UBSs) em funcionamento, que estão com atendimentos completos: médicos, vacinação, entrega de medicação, insulina e outros. Então, qualquer pessoa da população que precisar desse atendimento pode procurar uma dessas unidades que será bem atendida”, disse.

Veja as UBSs que estão em funcionamento:



Antônio Soares (Bom Jesus)



Centro Clínico Evangélico (Paredões)



Dr. Chico Costa (Santo Antônio)



Dr. Cid Salém (Abolição IV)



Dr. Epitácio da Costa (Pintos)



Dr. Helênio Gurgel (Pereiros)



Lucas Benjamim (Abolição III)



Maria Soares (Alto de São Manoel)



Mário Lúcio (Alto da Pelonha)



Raimundo Renê (Boa Vista)



Dr. Chico Porto (Aeroporto I)



Vereador Lahyre Rosado (Sumaré)



Dr. José Leão (Alto da Conceição)