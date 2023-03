Dos 205.177 inscritos no Fies do primeiro semestre de 2023, 67% são mulheres. Os homens representam 32% (65.968) do total. O levantamento do perfil de inscritos registrou que pessoas com idade entre 15 e 77 anos tentaram uma vaga para financiar seus estudos nesta edição do Fies. A maioria deles (90.363) tem de 21 a 30 anos. Os mais jovens, com até 20 anos, somam 89.978 estudantes. Os inscritos com idade entre 31 e 40 anos somam 17.705; com 41 a 50 anos são 5.650 e com mais de 50 anos são 1.481. Quanto a raça, a maioria dos inscritos (89.556) se declarara parda e, na sequência, branca (88.638). A minoria é indígena, com 735 candidatos. Aqueles que se autodeclararam pretos somam 22.867 inscritos e amarelos, 3.381.

As mulheres continuam sendo maioria nos processos seletivos ofertados pelo Ministério da Educação (MEC). Dos 205.177 inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2023, 67% são do gênero feminino (139.209). Os homens representam 32% (65.968).

Como os candidatos puderam optar por até três cursos ao se inscreverem no Fies, foram registradas 394.346 inscrições. Em 2023, serão ofertadas 112.168 vagas, sendo que 67.301 foram disponibilizadas já no primeiro semestre.

FAIXA ETÁRIA

O levantamento do perfil de inscritos registrou que pessoas com idade entre 15 e 77 anos tentaram uma vaga para financiar seus estudos nesta edição do Fies. A maioria deles (90.363) tem de 21 a 30 anos. Os mais jovens, com até 20 anos, somam 89.978 estudantes. Os inscritos com idade entre 31 e 40 anos somam 17.705; com 41 a 50 anos são 5.650 e com mais de 50 anos são 1.481.

RAÇA

A maioria dos inscritos (89.556) se declarara parda e, na sequência, branca (88.638). A minoria é indígena, com 735 candidatos. Aqueles que se autodeclararam pretos somam 22.867 inscritos e amarelos, 3.381.

ORIGEM

Ainda de acordo com o levantamento do MEC, a região Nordeste aparece em primeiro lugar da lista de inscritos. Foram 75.819 estudantes nordestinos, seguidos pelos candidatos da região Sudeste (70.538); Norte (24.440); Sul (17.332) e Centro-Oeste (17.048). O estado de São Paulo aparece em primeiro lugar no número de inscritos, com 31.863. Em seguida estão: Minas Gerais (21.836), Bahia (18.802) e Ceará (15.532).

CURSOS

Entre os 20 cursos mais procurados, Medicina foi o que mais recebeu pedido de inscrições, com 104.136 manifestações de interesse. O curso de Direito aparece em segundo lugar, com 50.128 inscritos. Em seguida, está Enfermagem (34.878).

LISTA DE ESPERA

Os candidatos que não constam na chamada regular estão automaticamente na lista de espera para concorrer às vagas eventualmente não preenchidas. Nessa etapa do processo, o candidato deve acompanhar as convocações por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e ficar atento ao prazo para complementar as informações. O período para essa convocação é de 21 de março a 18 de maio.