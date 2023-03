Oposição recusa urgência do projeto que beneficia a Guarda Municipal

A oposição ao governo na Câmara Municipal de Mossoró barrou a votação nesta quarta-feira (22), do projeto de lei que autoriza o remanejamento de emendas impositivas para pagamento de diárias da Guarda Civil Municipal e custeio da segurança pública municipal. A urgência foi recusada pelos vereadores Tony Fernandes e Pablo Aires. Ambos entendem que o projeto não é de urgência e deve passar pelos trâmites normais da Casa.



Ocorre que a justificativa do projeto de lei é justamente o momento crítico da segurança pública em todo o estado.



O projeto de lei é de autoria do vereador Lucas das Malhas, que diante da decisão, solicitou sessão extraordinária para votação do projeto amanhã. A solicitação obteve as assinaturas necessárias para aprovação.



Lucas defendeu o projeto e destacou a atuação dos guardas municipais durante o momento de crise na segurança pública. “Os profissionais atuam firmemente neste momento de crise na segurança pública que estamos vivenciando em todo o estado. Garantem a segurança e a continuidade de serviços públicos em Mossoró. É merecido que possamos enviar as emendas impositivas para garantir as diárias operacionais dos guardas", disse ele.