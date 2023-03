Veja quais bairros o coletor de lixo passa nesta quinta-feira, em Mossoró

As equipes de serviços urbanos da Prefeitura de Mossoró seguem trabalhando para manter a cidade limpa. A coleta do lixo domiciliar tem continuidade nesta quinta-feira (23), chegando aos bairros Abolição 5, Por do Sol, Santa Júlia, Parque Verde, Santa Helena, Barrocas, Walfredo Gurgel, Pereiros, Bom Jardim, Paredões e região central.





Quinta-feira (23/03)



DIURNO



Abolição 5 (Monsenhor Américo simonetti)



Por do Sol



Santa Júlia



Parque Verde



Santa Helena



Barrocas (Conjunto Freitas Nobre)



Walfredo Gurgel





NOTURNO



Centro



Pereiros



Bom Jardim



Paredões