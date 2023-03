Suspeito de armazenar pornografia infantil é alvo de busca e apreensão em Mossoró

Um homem suspeito de armazenar arquivos com material pornográfico infantil e abuso de vulneráveis, foi alvo de uma operação deflagrada nesta quinta-feira (23) em Mossoró.

A operação Minos foi realizada pelo Ministério Público, em conjunto com as Polícias Civil e Militar, para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.



Participaram também da operação um promotor de Justiça, seis servidores do MPRN, uma delegada de Polícia Civil, três policiais civis e oito policiais militares.



As investigações iniciais apontam que o suspeito consumia arquivos identificados como Child Sexual Abuse Material (CSAM), sigla em inglês para material de abuso sexual infantil.



Foram apreendidos aparelhos de telefonia celular e mídias digitais. Todo esse material será analisado pelo MPRN e pela Polícia Civil com o propósito de subsidiar as investigações e identificar outros possíveis crimes eventualmente cometidos pelo suspeito.

MPRN