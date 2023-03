Prefeitura lançará programa “Nota Mossoró” nesta sexta-feira, 24

A Prefeitura de Mossoró lançará nesta sexta-feira (24), o programa “Nota Mossoró”. A apresentação acontecerá, às 9h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A iniciativa premiará o cidadão mossoroense a cada dois meses através de sorteios.



“O programa 'Nota Mossoró' está sendo pioneiro no estado do Rio Grande do Norte, onde nós vamos trazer justiça tributária, devolvendo parte daquilo que a sociedade vem contribuindo para as melhorias em nosso município”, ressalta o secretário da Fazenda de Mossoró, Ivo Franklin.

O sorteio será realizado através da Loteria Federal. Para participar do programa será bem simples. “A cada R$ 30 o contribuinte terá direito a um cupom. Nesse cupom terá um número que será sorteado pela Loteria Federal, onde poderá ser contemplado com esses prêmios”, explica o titular da Sefaz.



Mais detalhes do programa serão apresentados na solenidade pelo prefeito Allyson Bezerra e secretário municipal da Fazenda, Ivo Franklin.