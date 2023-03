Prefeitura de Mossoró abre licitação para asfalto da rua Benício Filho

A Prefeitura de Mossoró publicou na última sexta-feira (17), no Diário Oficial de Mossoró (DOM), aviso de licitação buscando a contratação de empresa especializada para adição de asfalto na rua Benício Filho, no bairro Ilha de Santa Luzia. O documento foi publicado na edição de nº 52 do DOM.



O asfalto da rua Benício Filho era aguardado há anos pelos moradores. Com trabalho e atenção, a Prefeitura inicia a realização de um sonho de décadas, garantindo melhor mobilidade para a região. O asfalto contemplará o prolongamento da via entre a avenida Presidente Dutra e a avenida Coelho Neto.



O edital completo é disponibilizado de forma on-line, podendo ser acessado pelo site www.prefeiturademossoro.com.br, na aba “Serviços – Licitações”. O interessado poderá ainda ter acesso ao documento por meio de dispositivos de informática (pen drive, CD, HD, dentre outros), no horário de expediente das 7h30 às 13h, na Sala da Diretoria-Executiva de Licitações e Contratos, localizada na rua Idalino de Oliveira, 106, bairro Centro.



O aviso de licitação foi publicado na última sexta-feira (17), no Diário Oficial de Mossoró. O ato tem previsão de realização no dia 24 de abril de 2023, às 9h, na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Administração, situada na rua Idalino de Oliveira, nº 106, bairro Centro.