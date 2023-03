Allyson Bezerra é eleito vice-presidente de Gestão Pública da Frente Nacional de Prefeitos. O mandado compreende o período de 2023-2025. A FNP constitui-se uma entidade nacional que defende as principais prioridades dos municípios brasileiros. O prefeito de Mossoró exercerá a liderança no tocante ao debate acerca dos desafios da gestão pública, objetivando a construção de soluções para as cidades brasileiras. A partir da experiência de gestão em Mossoró, o chefe do Executivo Municipal terá possibilidade contribuir para o desenvolvimento das cidades, buscando o fortalecimento das administrações públicas.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, foi eleito para assumir a vice-presidência de Gestão Pública da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) durante o período 2023-2025. A FNP constitui-se uma entidade nacional que defende as principais prioridades dos municípios brasileiros.

Allyson Bezerra exercerá a liderança no tocante ao debate acerca dos desafios da gestão pública, objetivando a construção de soluções para as cidades brasileiras. A partir da experiência de gestão em Mossoró, o chefe do Executivo Municipal terá possibilidade contribuir para o desenvolvimento das cidades, buscando o fortalecimento das administrações públicas.

“Assumo a vice-presidência na Frente Nacional de Prefeitos convicto da responsabilidade de identificar caminhos que possam fortalecer os municípios do nosso País. Com dedicação e a partir da experiência vivenciada e construída em Mossoró, trabalharei para que a gestão pública possa se estruturar para atender às prioridades dos municípios e da população”, destaca o prefeito Allyson Bezerra.

O gestor destaca ainda que "é um orgulho como prefeito da maior cidade do interior do Rio Grande do Norte integrar a Frente Nacional de Prefeitos. Tenho certeza que essa escolha é também fruto dos resultados que alcançamos em dois anos de muito trabalho e dedicação pelo nosso povo".

Sobre a Frente Nacional dos Prefeitos

Fundada em 1989, a FNP é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício dos seus mandatos. Reúne todas as capitais e os municípios com mais de 80 mil habitantes. Com tendência crescente, são 415 médias e grandes cidades, onde vivem 61% dos brasileiros e são produzidos 74% do Produto Interno Bruto (PIB) - dados de 2021 - do país. A entidade é organizada em diretoria-executiva, vice-presidências temáticas, por faixa populacional, estaduais e um conselho fiscal.