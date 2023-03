Prefeitura de Mossoró e Detran debatem o papel de instrutores na formação de condutores

A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Detran-RN (1ª Ciretran Mossoró), promoveu encontro com representantes de autoescolas para discutir a importância da formação de novos condutores para o trânsito. O encontro aconteceu no sábado (25), no auditório do Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo. A atividade faz parte do “Programa Vida no Trânsito” (PVT).



O encontro reforçou o papel dos instrutores na formação dos novos integrantes do trânsito. Na programação da atividade educativa, palestras foram ministradas por Luís Correia (diretor de Mobilidade Urbana do município) e Adriano Freitas (psicólogo e gerente de Saúde Mental do município).



O programa da Secretaria Municipal de Saúde, integrado ao Departamento de Vigilância à Saúde, promove o fortalecimento da educação e saúde para o trânsito. “Mossoró já conta um número significativo de autoescolas e estar num sábado reunindo a classe foi um primeiro passo para que estes dialoguem entre si, sobre questões que são singulares ao grupo e assim pensar em formas de fortalecer a categoria”, pontuou Ana Leine Carlos, coordenadora do PVT.



A reunião abordou questões inerentes ao exercício profissional dos instrutores nas diversas situações vivenciadas junto aos alunos aprendizes que buscam a sua primeira habilitação. “Foi um evento bastante importante para o crescimento pessoal e profissional dos colaboradores – instrutores e diretores. Em nome da nossa autoescola, gostaria de parabenizar a equipe do PVT de Mossoró pelo evento e pelos temas nele abordados e também pela excelente organização”, declarou Wellington Alves, proprietário de autoescola.

"A educação do trânsito é de suma importância para evitar que muitos acidentes aconteçam. Agir preventivamente é o melhor caminho. O evento organizado pelo pessoal do ‘Programa Vida no Trânsito’, reunindo instrutores de autoescolas, sobretudo, busca ampliar esse leque de agentes divulgadores das normas de trânsito e fortalecer a visão de que eles podem formar melhores condutores a cada dia. Que essas parcerias aconteçam sempre, pois a conscientização promovida pelo diálogo e pela educação é a chave para a paz que tanto almejamos no trânsito", destacou Emerson Linhares, diretor do Detran Mossoró.



O “Programa Vida no Trânsito” possui um trabalho intersetorial com diversas instituições ligadas ao trânsito. Os representantes das instituições participam de reuniões e atividades programadas com o objetivo de planejar estratégias para uma cultura de paz para o trânsito.