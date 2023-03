Prefeitura informa retorno parcial de atividades presenciais e serviços no município de Mossoró. O comunicado foi feito na tarde desta segunda-feira (27). Entre as atividades que serão retomadas estão as aulas da rede municipal de ensino, os atendimentos nas unidades básicas de saúde e nos CRAs, os serviços de limpeza urbana e a circulação das linhas de ônibus. “A Prefeitura de Mossoró reforça que segue adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos servidores e população, atuando de forma conjunta com todas as forças de segurança do município”, diz a PMM por meio de nota; veja as datas de retomada de cada atividade.

A Prefeitura de Mossoró comunicou, nesta segunda-feira (27), o retorno parcial das atividades presenciais e serviços no âmbito do município em conformidade com as ações estratégicas de segurança pública na cidade.

Entre as atividades que serão retomadas estão as aulas da rede municipal de ensino, os atendimentos nas unidades básicas de saúde e nos CRAs, os serviços de limpeza urbana e a circulação das linhas de ônibus.

Destas, a maioria está suspensa ou funcionando de forma parcial, com o apoio da Guarda Civil Municipal, como é o caso das UBSs e a limpeza urbana, desde o dia 14 de março, quando os ataques criminosos foram iniciados no Rio Grande do Norte.

“A Prefeitura de Mossoró reforça que segue adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos servidores e população, atuando de forma conjunta com todas as forças de segurança do município”, diz a PMM por meio de nota.

O município ainda informou que continua com efetivo máximo possível da Guarda Municipal com o pagamento de diárias operacionais. “O cenário local segue sendo analisado diariamente para tomada de decisões que garantam a segurança da população e oferta dos serviços”.

VEJA O CRONOGRAMA DE RETOMADA DAS ATIVIDADES

1. As aulas na Rede Municipal de Ensino serão retomadas de forma presencial a partir de quarta-feira (29), em todas as unidades de educação do município;

2. Os atendimentos serão retomados a partir desta terça-feira (28) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 13h;

3. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) terão atividades presenciais retomadas a partir desta terça-feira (28), das 7h às 13h;

4. A limpeza urbana retornará de forma integral a partir desta terça-feira (28);

5. As linhas de ônibus retornarão a partir de quarta-feira (29), com exceção da linha universitária, que retornará na próxima semana em conjunto com as atividades presenciais das universidades.