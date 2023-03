MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 29/03/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

POLÍCIA

Fecha o cerco aos faccionados acusados de ataques terroristas no Rio Grande do Norte

MPRN obtém condenação de mais uma advogada que repassava ‘salves’ de facção aos criminosos nas ruas



Com a normalização do transporte público, aulas presenciais na UERN e UFERSA voltam na próxima segunda-feira

Suspeito de tráfico de drogas morre em confronto com a polícia em Pendências, região do Vale do Açu

MOSSORÓ

Empresa AR Weber Ltda ganha licitação para administrar Praça de Convivência, em Mossoró

Prefeitura substitui sinais de trânsito da Avenida João Marcelino e da Rua Pedro Velho

Vereador incentiva população a guardar tampinhas de garrafas para trocar por ração e cadeira de rodas

Poder executivo reforça proposta de avançar em 10 pontos de pauta do sindicato

Prefeitura abre licitações para construção de dois Centros de Atenção Psicossocial

ESTADO

Governo confirma aumento do ICMS a partir de sábado

SESAP caminha para 4 meses sem repassar recursos para manter hospital da PM em Mossoró

Governadora se reúne com Sinte e propõe pagamento escalonado do piso do magistério

Tribunal de Justiça do RN determina ilegalidade da greve dos professores em Ceará Mirim, que é semelhante a greve que ocorre em Mossoró

Inmet aponta que haverá mais chuvas fortes no Oeste do Rio Grande do Norte

NACIONAL

Comissão de Segurança do Senado nivela atos do crime organizado e de milícia a de terrorismo

Ministro Flávio Dino explica ida o Complexo da Maré e desmascara deputados bolsonaristas na Câmara dos Deputados em sessão marcadas por gritos e xingamentos

Tacla Duran presta duro depoimento na Lava Jato, comprometendo o senador Moro e o deputado Deltan Dellagnol

Conselho Administrativo da Petrobras se reúne nesta quarta-feira para decidir se suspende ou não a venda de ativos da companhia no Rio Grande do Norte, Ceará, Espirito Santo

STJ envia ao STF investigação sobre compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste