Contribuintes podem solicitar auxílio gratuito para declaração do Imposto de Renda 2023. O serviço é oferecido pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Potiguar, em Mossoró. Para requerer o serviço, o contribuinte deve preencher o formulário solicitando o atendimento presencial ou remoto através do link https://bit.ly/irpfunpmossoro23. O horário de funcionamento do NAF é na quarta-feira, das 9h às 12h e na quinta-feira e sexta-feira, das 16h às 19h.

FOTO: CEDIDA