Educação de Mossoró recebe novos intérpretes de Libras; profissionais atuarão em toda a rede municipal. Os intérpretes chegam para somar às escolas, melhorando a aprendizagem e desempenho dos alunos, com atendimento educacional especializado. Os intérpretes passam a atender todos os discentes com surdez matriculados na Rede Municipal. “Esse momento é histórico, pois todos os alunos matriculados com surdez vão ter esse apoio do intérprete de Libras. Os profissionais vão passar em Libras o conteúdo que o professor estiver ministrando na sala de aula. Em colaboração com esse professor, ele vai dar o suporte ao aluno”, explicou a servidora Leilimar Bezerra, que hoje coordena a área.

Seguindo a política de educação inclusiva, a Prefeitura de Mossoró integrou na manhã desta terça-feira (28) à Rede Municipal de Ensino novos sete intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Os profissionais chegam para somar às escolas, melhorando a aprendizagem e desempenho dos alunos, com atendimento educacional especializado. Os intérpretes passam a atender todos os discentes com surdez matriculados na Rede Municipal.

Com 13 anos dedicados ao setor de educação especial da Secretaria Municipal de Educação (SME), a servidora Leilimar Bezerra, que hoje coordena a área, reconhece a atenção e empenho do município e considera a iniciativa da Prefeitura de Mossoró um marco para a educação inclusiva.

“Esse momento é histórico, pois todos os alunos matriculados com surdez vão ter esse apoio do intérprete de Libras. Os profissionais vão passar em Libras o conteúdo que o professor estiver ministrando na sala de aula. Em colaboração com esse professor, ele vai dar o suporte ao aluno”, explicou

Para a intérprete Fabiana ngelo, atuar na educação de alunos surdos é necessário e importante para o desenvolvimento da aprendizagem. “Isso representa uma luta, uma causa e para a comunidade surda acredito que esse é o primeiro passo de muitas conquistas. Estou muito feliz, porque eu represento não só a minha classe, mas também toda a comunidade surda”.

Secretária de Educação, Hubeônia Alencar destaca o progresso da educação inclusiva em mais uma ação do “Mossoró Cidade Educação". Frisa que os profissionais passam a atender toda a demanda dos alunos com surdez matriculados na Rede Municipal, proporcionando um ensino inclusivo e eficiente.

“Entrega histórica e muito importante para as crianças com surdez da Rede Municipal de Ensino e para Mossoró de um modo geral. A educação dá mais um importante passo. O ‘Mossoró Cidade Educação’, hoje, está levando para as escolas do município intérpretes de libras. Pela primeira vez, 100% das crianças com surdez estarão com intérprete na sala de aula”, completou Hubeônia Alencar.

“É uma efetivação que me deixa extremamente feliz. É o reconhecimento de incluir, numa perspectiva inclusiva. É o propósito da gestão de incluir, deixar fazer parte e somar junto. É um marco histórico na cidade de Mossoró que está construindo uma nova visão em termos de inclusão em nossa sociedade”, disse Camila Morais, coordenadora de Políticas para Pessoas com Deficiência.