Prefeitura de Mossoró retoma aulas presenciais nesta quarta-feira, 30

Nesta quarta-feira (29), escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) da Rede Municipal retomaram as atividades presenciais. As aulas estavam sendo realizadas de forma remota em virtude das medidas de segurança adotadas pelo Município.

Na Escola Municipal Izabel Fernandes, no bairro Ouro Negro, as aulas estão sendo realizadas normalmente, nesta retomada de modo presencial. Ela é uma das muitas escolas que recentemente passaram por revitalização completa em sua estrutura, oferecendo aos alunos mais qualidade no ensino prestado e condições de trabalho aos servidores.

“Hoje, estamos retomando as atividades presenciais. Neste primeiro dia, estamos com 100% das aulas sendo realizadas com as professoras presentes. Registramos também a presença dos nossos alunos que participam das atividades nesta manhã. Está tudo muito tranquilo, dentro da normalidade e isso é muito importante: a presença dos alunos em sala de aula”, explicou Rosenilda Duarte, diretora da escola.

Suzana Lima, mãe de aluno, externou a felicidade da volta às aulas presenciais e pontou a importância do ensino na formação das crianças. “A importância das aulas para as crianças é gigantesca. Aqui o meu filho tem contato com outras crianças, com o material escolar, professores. O ensino é a base de tudo. Ter uma boa educação é importante para formar os profissionais do futuro. Diante disso, aprovo mais ainda a volta das aulas aqui na escola”, relatou.

Alcineide Duarte, professora da escola, elencou aspectos relevantes para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. “Estávamos trabalhando on-line, remotamente. O retorno das aulas presenciais é muito importante, pois as crianças estavam precisando muito. Enquanto professora, eu só tenho a agradecer, pois as crianças necessitam desses momentos”, declarou.